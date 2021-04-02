Akçakale ile Harran yolunda ağaçlandırma çalışması

Akçakale Belediyesi “Daha modern, daha yeşil bir Akçakale" hedefiyle ilçenin dört bir yanında park, ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile ilçenin girişinden sınırdaki bölgelere kadar yeşil seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçeye yeni parklar kazandırılırken, parklar ve kamu binalarının bahçeleri olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda ağaçlandırma ve çim serimi yapılıyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Akçakale ile Harran yol çatında bulunan Medeniyetler Kavşağı'nda yeşillendirme çalışması yürütüyor. Kavşak yepyeni bir görünüme kavuşurken çalışmaları yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, "Medeniyet Kavşağı yerli ve yabancı turistlerin geçiş noktası. Buradan dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi, Bazda Mağaraları, Şuayip Şehri, Soğmatar'a giden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Biz de burada Akçakale Belediyesi olarak çevre, peyzaj düzenlemesi yapıyoruz, ağaçlandırıyoruz, çimlendiriyoruz" diye konuştu.