Akçakale ile Şanlıurfa arasındaki yol aydınlatılıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile üst yapı çalışmalarının başlatıldığı Akçakale-Şanlıurfa yolunda refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışması başladı. Başkan Yalçınkaya çalışmalar tamamlandığında ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Akçakale-Şanlıurfa yolu son şeklini almaya başladı

Üst yapıda ilçenin gelecek yüzyılını şekillendiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Akçakale-Şanlıurfa yolu da tamamlanıyor. Yolda asfalt çalışmalarının bitmesinin ardından şimdi de refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları yapılmaya başlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken konuya dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya “Ulaşımda görülmemiş ve beklenen hizmetleri hayata geçirdik. Akçakale-Şanlıurfa yolu ile de ilçemizin çehresi tamamen değişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.