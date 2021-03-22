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Akçakale kırsalında çalışmalar devam ediyor

Akçakale Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak kırsalda 4 mahalleyi birbirine bağlayan grup yollarında üst yapı çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kırsalda yol atağı sürüyor. İlçeye bağlı Aşağı Beydaş, Esendik, Nusretiye ile Orta Ören kırsal mahallelerinin yolları modern ilçeler seviyesine getiriliyor. Akçakale Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile 4 kırsal mahallede grup yol çalışması yaptı. Ekipler mahalleler arası yaklaşık 5 kilometrelik yolda stabilize yolu hizmete sundu.


Yalçınkaya, çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

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