Akçakale kırsalında çalışmalar sürüyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın öncülüğünde Akçakale kırsalda da hak ettiği hizmete kavuşuyor. İlçenin kırsal mahallelerinde başlatılan üst yapı atağı kapsamında ekipler, kırsal Kelebek Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Kışın çamurlu, yazın tozlu yollar nedeniyle ulaşımda zorlanan mahalle sakinlerinin talebi üzerine mahallede stabilize yol çalışması başlatıldı ve tamamlanarak yol yeni çehresi ile hizmete sunuldu. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.