Akçakale kırsalında spor tesisi atağı

Akçakale'de çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini sağlamak için spor tesisi hamlesi başlatıldı.

Akçakale Belediyesi, merkez ve kırsal ayırt etmeksizin hayata geçirdiği projelerle spora destek veriyor. İlçede özellikle çocuk ve gençlerin daha iyi yetişmeleri, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan sporla korunmalarını hedefleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, merkez ve kırsal dahil olmak üzere 5 adet halı saha ve 10 adet basketbol sahası yapılması talimatını verdi. Fizibilite çalışmalarının ardından ilgili yetkililer sahaya indi ve spor tesisleri için iş makineleri çalışmaya başladı.

“Gençlerimize hayırlı olsun”

Yapılacak olan spor etkinlikleri ilçeye hayırlı olmasını arzulayan Yalçınkaya, “Merkez ve köyler hepsi bizim hem aşkımız hem sevdamız. Sevimli mahallemiz bunların içerisinde en önde ve en büyük köylerimizden birisi. Önce beton asfaltın yaptık ondan sonra da bugün hem basketbol hem de halı sahasını yapıyoruz. Köylerde 10 basket 5 de halı saha kurulmaya başlandı. Bunlar da yılbaşına kadar faal hale gelecek. Çocuklarımıza, insanımızı ve gençlerimize spor gerekli. Bütün bu ihtiyaçlarını karşılayacak. Burası çok büyük bir köy buraya gerekliydi. Allah nasip etti. Bugün yapmak bize kısmet oldu. Önce köylülerimize, gençlerimize, arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar. İnşallah hem sıhhat ve sağlık içinde kalırlar, sporlarını burada yaparlar, bize de dua ederler. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.