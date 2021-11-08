Akçakale kırsalında yol atağı sürüyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kırsal Yukarı Çukurca Mahallesinde üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Akçakale kırsalında ulaşımın kalitesi artmaya devam ediyor. Kırsalda başlatılan yol atağı kapsamında fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Yukarı Çukurca Mahallesinde stabilize yol çalışmalarına başladı. Ulaşımda kolaylık sağlayacak çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken Başkan Yalçınkaya da çalışmaları yerinde incelemek için mahalleye gitti. Başkan Yalçınkaya'ya incelemeleri sırasında Yukarı Çukurca Mahalle Muhtarı Taha Akbıyık ve Kepezli Mahalle Muhtarı İsmail Yağma eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, “Köyün alt yapı ve köy içi stabilize yol çalışmalarını inşallah yakın zamanda bitireceğiz. Buradaki sorunların hepsini biliyoruz. İmkanlar ölçüsünde bunların hepsini masaya yatıracağız ve çözeceğiz. Biraz sabır, biraz gayret bu sorunların hepsini ortadan kaldıracağız. Bütün köyleri batıdaki köyler gibi yapacağız. Bu yolda da emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ediyor, kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya mahalle sakinleriyle de görüştükten sonra mahalleden ayrıldı.