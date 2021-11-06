Akçakale kırsalında yol çalışması

Akçakale'nin en büyük kırsal mahallesi Pekmezli'de asfalt serimi öncesi stabilize yol çalışmaları başladı.

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede merkez kırsal ayrımı gözetmeksizin gece gündüz üst yapı çalışmalarına devam ederek ilçenin yollarını ulaşımda hak edilen seviyeye çıkarıyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kırsal mahalleler tek tek yepyeni yollara kavuşurken ekipler şimdi de ilçenin en büyük kırsal mahallesi olan Pekmezli'de çalışmalara başladı. Mahalle içi sokaklarda asfalt serimi öncesi stabilize yol çalışmaları yapılıyor.

Yalçınkaya beraberinde Belediye Encümeni İsmail Oldubaş ve Pekmezli Mahalle Muhtarı Ahmet Esmer ile çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplere çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Yalçınkaya, “Pekmezli Mahallesi Akçakale'nin en büyük mahallesi, önemli bir yer. Buna binaen burayı cazibe merkezi yapacağız. Sağlık ocağıyla, yollarıyla, caddeleriyle, ağaçlarıyla mükemmel bir merkez olacak. Bu gayretle çalışıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ediyoruz. Çalışmaları bu hafta bitirmiş olacağız. Burası her şeye layık. İnşallah Akçakale'nin en güzel yeri olacak. Pekmezli halkına bu güzel hizmetlerin hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diliyorum” dedi.

Yalçınkaya daha sonra mahalle sakinleriyle buluştu. Talep ve önerileri dinledikten sonra mahalleden ayrıldı.