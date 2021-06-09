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Akçakale kırsalındaki kilitli parke çalışmaları devam ediyor

Akçakale Belediyesi, kırsalda üst yapı çalışmaları kapsamında Sevimli Mahallesi’nde parke yol çalışmalarına başladı.

Akçakale Belediyesi, kırsalda üst yapı çalışmaları kapsamında Sevimli Mahallesi'nde parke yol çalışmalarına başladı.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kırsal mahallelerde yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlk olarak Dorumali Mahallesi Seyitveren sokakta başlatılan ve kısa sürede tamamlanan parke yol çalışmaları bu kez de Sevimli Mahallesi'nde yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallede sokak sokak yollara kilitli parke döşüyor.


Başkan Yalçınkaya, yeni yolların hayırlı olmasını dileyerek çalışmaların diğer mahallelere yayılacağını bildirdi.

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