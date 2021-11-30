Akçakale prestij caddesinde son durum

Kentsel yenileme projeleri ile Akçakale'de köklü değişimi başlatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Prestij Caddesi'ndeki üst yapı çalışmalarında da sona gelindi. Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde üst yapı çalışmaları ile aydınlatma ve çevre düzenlemeleriyle prestij caddesi adı verilen bölgedeki çalışmalarda son viraja girildi. Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün caddede Ceylanlı ve Halep Kavşağı arasındaki yolda son sıcak asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirdi. Yalçınkaya da çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye gitti. Karayolları Şefi Abdulkadir Çiçek'ten bilgi alan Başkan Yalçınkaya çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Yalçınkaya, “Burası uluslararası Suriye-Türkiye karayolu. 1 yıldır devam eden yol çalışmamızın sonuna geldik. Son asfalt serimi bugün gerçekleşiyor. Bu çalışma ile yol Avrupa standardına kavuştu. Hedefimiz; Akçakale'yi sınırda yıldız ilçe yapma. Bu gayret ile şuan DEDAŞ'ın aydınlatma direkleri de dikiliyor. Ağaçlandırmasını da yakında başlatacağız. İnanıyorum ki yılbaşında anayolda hiçbir işimiz kalmayacak. Anayol, şehrin kalbi. Burası aynı zamanda Akçakale'nin prestij caddesi. Caddemiz batıdaki ilçeler standardında olacak. Akçakale'ye de bu yakışır. Yolun esnafımıza, halkımıza, Urfa'ya, Suriye'ye hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Ay ise “Başkanımızdan Allah razı olsun. İlçemize kim ne yaparsa Allah ondan razı olsun” diyerek Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.