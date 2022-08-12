Akçakale ve Harran'da trafik lambaları yenilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akçakale ilçesinde kavşak, ana arter ve yeni açılan yollarda akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu. Akçakale ilçesinde akıllı sinyalizasyon çalışmasını tamamlayan ekipler, Harran ilçesindeki ana arter ve kavşaklarda akıllı sinyalizasyon yenileme çalışmasına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile sinyalizasyon sistemlerinin rutin olarak bakım ve onarım çalışmasını yapıyor. Anlık arıza ve kazalara müdahale eden Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü personelleri, Akçakale ve Harran ilçesinde sinyalizasyon ve elektronik ekipmanların temizlik ve bakımını yaparak yenileme işlemlerini tamamladı.

Akçakale ve Harran ilçelerinde başlanan çalışmalar tüm il geneline yayılarak 40 adet kavşağa daha sinyalizasyon sistemi yapılacak. Şanlıurfa ve ilçelerde son 2 yılda yapılan çalışmalar neticesinde 70 olan sinyalizasyonlu kavşak sayısı 150'ye ulaşacak.

Endüstriyel pano, alt yapı kabloları, araç sayım kameraları ve uyarıcı LED ışıkların bakımı ve temizliği yapılarak trafikte güvenli ulaşım sağlanıyor. Trafik kontrol merkezindeki görevliler tarafından sürekli takip edilen kavşaklarda oluşan arızalar anında gideriliyor.