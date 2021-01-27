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Akçakale yeni yüzme havuzuna kavuştu

Akçakale Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile kente kazandırılan portatif yüzme havuzunun kurulumu tamamlandı.

Akçakale Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile kente kazandırılan portatif yüzme havuzunun kurulumu tamamlandı.


“Daha modern” Akçakale hedefiyle ilçenin çehresini değiştiren Yalçınkaya bir sözünü daha hayata geçirdi. Hem spora katkı sunmak hem ilçede yaz mevsiminde sık sık yaşanan kanallarda boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen Başkan Yalçınkaya Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile ilçeye portatif yüzme havuzu kazandırdı. 1 hafta önce kurulumuna başlanan havuz hazır hale getirildi. Otomatik klorlama sistemi bulunan ve derinliği 1.20 m. olan havuzda yüzme eğitimlerinin pandemi kuralları kapsamında yazın yapılması planlanıyor.

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