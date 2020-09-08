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Akçakale yolunda yağmur suyu drenaj çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale yolunda yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Akçakale yolu genişletme çalışmaları kapsamında bölgede altyapısı zayıf olan noktaları belirleyen büyükşehir belediyesi ekipleri yağmur drenaj hattı olmayan noktalarda ise yağmur suyu drenaj hattı şebeke döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında bin 600'lük borularla bir kilometrelik yağmur suyu drenaj şebekesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur suyu drenaj hattı şebekesinin tesisinden dolayı yolu tam olarak genişletemeyen büyükşehir belediyesi bu çalışmaların ardından asfaltlanmayan kısımları da asfaltlayarak yolu imar planına uygun olarak en kısa sürede trafiğe açmayı planlıyor.

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