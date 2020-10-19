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Akçakale'de 40 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçen bir otomobilde arama yapan ekipler, 40 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçen bir otomobilde arama yapan ekipler, 40 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.


Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilde arama yapan ekipler, otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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