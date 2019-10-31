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Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 400 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 400 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.


Akçakale ilçesinde bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokullardan oluşan 400 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu. Belediye kültür merkezi konferans salonunda kırtasiye malzemeleri öğrencilere tek tek dağıtımı yapıldı. Dernek Başkanı Nazan Yalçınkaya dağıtımlarla ilgili, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gözlerin çevrildiği bu sınır bölgesinde bulunmak ve buradaki öğrencilerimize destek vermek için burada bulunmaktayız. Öğrencilerimiz desteklemek adına böyle bir karar aldık. 200 ilkokul, 200 orta okul olmak üzere toplam 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtiyoruz" diye konuştu.

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