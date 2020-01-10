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Akçakale'de akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.


Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı. Akıl ve zeka oyunu sınıfında bulunan öğrenciler, açılışa gelen misafirlere oynadıkları oyunlarla ilgili bilgi verip onlarla deneme oyunu oynadı. Proje Koordinatörü Ahmet Yılmaz, "İlhamını Ecdat Enderun ve Gulamhane eğitim sisteminden aldığımız proje için üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerimiz için pilot okul olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulumuzu seçtik. Bu okulda akıl ve zeka oyunları sınıfımızı açtık. Amacımız, çocuklarımızın akıl ve zeka kapasitelerini yükseltmelerini sağlamak, onlara katkı sağlamaktır. İnşallah bu sınıfların açılması için diğer okullarımızda da projemiz devam edecektir" dedi.


Öğrencilerden Ahmet Sait Saygılı, sınıfın açılmasında emeği geçen öğretmen ve müdürlere teşekkür ederek, "Bu sınıfta oynadığımız akıl ve zeka oyunları sayesinde hızlı düşünmemiz gelişiyor. Oynadığımız oyunlar doğru iletişim kurabilmemizde de fayda sağlıyor. LGS sınavlarına hazırlanırken hızımızı da geliştiriyoruz. Sınavda kazandığımız zamanla daha fazla soruya bakma ve net sayımızı arttırma imkanı buluyoruz" diye konuştu.


Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü İsmail Demir, proje nedeniyle başta Proje Koordinatörü Ahmet Yılmaz olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

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