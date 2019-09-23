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Akçakale'de askeri hareketlilik

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.


Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.

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