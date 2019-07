Akçakale'de belediyeye sitem

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vatandaşlar belediyenin seçim vaadi olarak söz verdiği sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vatandaşlar belediyenin seçim vaadi olarak söz verdiği sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Vatandaşlar seçimlerden önce belediyenin çevre düzenlemesi ile ilgili olarak verdiği yol, park ve yaşam olanaklarını yerine getirilmediğinde dolayı dert yandı. Vatandaşlar verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini ifade etti.

“Seçimde verilen vaatler yerine getirilsin”

Yetkililerin seçimden önce vaat ettiklerini yerine getirmediklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Toktimur, “Biz Adnan Menderes Mahallesi olarak doğru dürüst bir parkımız yok. Seçimlerden önce biz vaat etiler, sözlerini yerine getirmediler. Bize park yapılacağını söylüyorlar bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız yollarda oynayacağına parklarda oynasın. Yetkililere sesleniyoruz bir an önce ne söz vermişlerse yerine getirmelerini bekliyoruz. Park yapacaklarsa yapsınlar. Seçim sözlerde kalmasın. Bulunduğumuz mahalle her tarafı çöp götürüyor. Çevre düzenlenmesini istiyoruz. Akçakale'nin merkezinde yaşıyoruz. Belediyenin yeni değiştiği için mi, yoksa yetkililer buraları dolaşmıyorlar diye mi görmezden geliyorlar. Bir an önce gereken adımların atılmasını istiyoruz” dedi.

“Çocuklarımız yollarda oynayacağına parklarda oynasın”

Mahallelerinde bir an önce park yapılması gerektiğini belirten Mustafa Akbaş da, “Yetkililerden tek ricamız verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Mahallede yolun yarısını yapıp, diğer yarını bırakıyorlar. Aile parkı yapacağız diyorlar, ama ortada hiçbir şey yok. Yetkililerden bir an önce parkın yapılması ve yolların yapılmasını istiyoruz. Benim 4 tane çocuğum var. Benim bir çocuğumu yolda araba çarpsa bunun hesabını kimden soracağım. Çocuklarımız yollarda oynayacağına, parklarda oynasın” diye konuştu.