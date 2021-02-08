İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakale'de beton bariyerler kaldırılıyor

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de kurum binaları önündeki beton bariyerler kaldırılırken kaymakamlık önündeki beton bariyer ise 3 ressam tarafından boyandı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de kurum binaları önündeki beton bariyerler kaldırılırken kaymakamlık önündeki beton bariyer ise 3 ressam tarafından boyandı.


Geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşen sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı operasyonunda birçok kurumun çevresi beton bariyerlerle korunmaya alınmıştı. Daha sonraki günlerde beton bariyerler kaldırıldı. Akçakale Kaymakamlığı Polis Merkez Amirliği önündeki bariyerler kaldırılmazken Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar'ın talimatı ile beton bariyerler üç ressam tarafından boyanarak, papatya çiçeği görselleri ile süslendi.


Beton bariyerlerin boyanması ile duvarlar resim tablolarına dönüştü. Beton bariyerlerin papatyalarla süslenmesi ilçeye farklı bir görüntü kazandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.