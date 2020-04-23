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Akçakale'de çocuk bayramı evlerde kutlandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe Kaymakamı Hamza Özer ve beraberindeki vefa sosyal destek ekibi, şehit ve gazi çocuklarının 23 Nisan bayramını evde kutladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Kaymakamı Hamza Özer ve beraberindeki vefa sosyal destek ekibi, şehit ve gazi çocuklarının 23 Nisan bayramını evde kutladı.


Korona virüsünden dolayı sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Akçakale kaymakamlığı vefa sosyal destek gurubu ilçedeki şehit ve gazi çocuklarını evlerinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Çocuklar, Kaymakamı Özer'i şiir ve İstiklal Marşını okuyarak karşıladı.

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