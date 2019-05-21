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Akçakale'de DEAŞ'lı 2 kadın yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi kırsalında terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsalında terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın terörist yakalandı.


Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla 2 kadın teröristin geçtiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma, ilçe kırsalında C.B. (19) ve B.S. (18) adlı DEAŞ üyesi 2 teröristi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye'ye geçtiklerini savunan C.B. ve B.S.'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki incelemesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlendi.


Sorgulamalarında terör örgütü üyesi olduklarını itiraf eden şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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