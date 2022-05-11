Akçakale'de değişim devam ediyor

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın “ilçemiz batıdaki ilçeler seviyesinde olacak” sözü, yapılan çalışmalarla hayata geçirilmeye devam ediyor.

Yalçınkaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan Prestij Caddesi'nde sona yaklaşıldı. Alt yapısı, ışıklandırması, sinyalizasyon ve trafik işaretlerinin tamamlandığı caddede kaldırım ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. İncelemelerinin ardından çalışmalar hakkında bilgiler veren Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Karataş , “Son 1-2 aydır ilçe gelmeyenler girişte harika bir şehir ile karşılaşıyorlar. Sayın başkanımız Mehmet Yalçınkaya'nın Batı ilçelerinde ne varsa Akçakale'de de olacak sözünü bu şekilde yerine getirmiş bulunuyoruz. Batı illerinde ne varsa sınırda yıldız ilçe Akçakale'mizde o olacak ve bunu gerçekleştirmek için de tüm gayretimizle çalışıyoruz. Büyükşehir ile birlikte belediyemize bağlı Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz neredeyse bütün ekiplerimizle şehrin bütün cadde ve sokaklarında harika yeşil alanlar, harika bulvarlar, harika işler çıkartıyoruz. Biz buna gerçekten inanıyoruz ki; Akçakale buna değer. Akçakale insanı buna değer ve biz hiçbir zaman durmayacağız, yılmayacağız, bıkmayacağız, daima ileriye bakacağız. Akçakale'yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Şimdiden Ceylanlı Kavşağı'mız ve Prestij Caddemizin Akçakale'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.