Akçakale'de doğalgaz çalışmaları başladı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın önemli projelerinden olan ilçeye doğalgaz getirilme çalışmalarında ilk kepçe vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Yalçınkaya, “İnşallah yılbaşında doğalgaz Akçakale'de olacak” dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, göreve geldiği günden itibaren üzerinde durduğu doğalgaz sözünü de tuttu. Vizyon projeler arasında yer alan doğalgaz için yüklenici firma sahaya indi ve çalışmalarda ilk kepçeyi vurdu. Başkan Yalçınkaya, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile birlikte o tarihi anlara tanıklık ederken, çalışmalar okunan dualar ve kesilen kurbanın ardından start aldı.

Doğalgazın hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalçınkaya, “İnşallah yılbaşında doğalgaz ilçemizde olacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine, milletvekillerimize, bu konuda gayret gösteren teknik ekibin hepsine teşekkür ediyorum. Sınırda yıldız ilçe oluşturma noktasında doğalgazın çalışması başladı. İçme suyunun inşaatı ve ana yolun çalışması son sürat devam ediyor. İnşallah yılbaşında bambaşka bir ilçe ile karşılaşacağız. Altyapısı, doğalgazı, içme suyu, ana yolları, ağaçları, düğün salonu, millet bahçesi, TOKİ'siyle mükemmel bir ilçe oluşturma noktasında gece ve gündüz demeden yolumuza devam ediyoruz. Bu medeniyeti ilçemize taşımak için teknik ekip ile birlikte gayret sarf ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İlçemize, bölgemize ve insanımıza hayırlı olsun” diye konuştu.