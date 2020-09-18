Akçakale'de gençlere iş kapısı

Akçakale'de istihdama yönelik projeler geliştirip, yatırımcıları ilçeye davet eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile bin kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin temeli atıldı.

Yalçınkaya, ilçede daha önce görülmemiş bir istihdam seferberliği başlattı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkan Yalçınkaya, ilçedeki işsizlik sorununa el atmaya devam ediyor. Daha önce 100 kadına istihdam sağlayan Yalçınkaya'nın yatırımcılara yaptığı çağrı karşılığını buldu. İlçede binlerce kişinin dört gözle beklediği iş imkanının oluşturulmasına öncülük eden Yalçınkaya'nın girişimleri ile çağrı merkezi inşaatına başlanıldı. Yeşerti kırsal Mahallesinde, bin kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin inşaat çalışmalarını Yalçınkaya, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle inceledi.

“Akçakaleli işsizlerin derdine derman olacağız”

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yalçınkaya, yeni istihdam alanlarının da yaratılacağını belirterek, “Akçakale'nin, sınırdaki yıldız ilçemizin teknik, hizmet manasında bir eksikliği kalmadı. Bundan sonra tek hedefimiz özellikle genç işsizlerimiz, çok büyük bir işsizlik grubu var. 4 bin kişi belediyeden iş bekliyor. Bunları dikkate alıp İstanbul'dan dünyanın her yerinden buraya yatırımcıları çekmek. Bugün bunlardan birisi, dışarıdan bir yatırımcı çağrı merkezi, 2 bin 100 metrekare alan üzerine kurulu bin kişi çalıştırılacak ve 20 milyon TL yatırım ile bu hizmeti gerçekleştirecek. Özellikle burada genç kız ve erkeklere inşallah büyük bir iş imkanı, ekmek kapısı, büyük bir fırsat oluşturacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bugün ilk adımını atıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte bunun devreye alınmasıyla hiç olmazsa bu işsizlik felaketine, bu işsizlik yangınına bir su serpmiş olacağız. Akçakale'ye hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çağrı merkezinin tamamlanmasının ardından, merkezde çalışacak personellerin eğitimleri de Akçakale Belediyesi'nin desteği ile belediye konferans salonunda gerçekleştirilecek.