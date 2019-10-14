İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakale'de hayat normale döndü

Barış Pınarı Harekatı’nın 6.

Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayat normal hayata döndü.


Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin hakimiyetinin ardından Akçakale ilçesi de rahat bir nefes aldı. Harekatın başladığı günlerde teröristlerin hedefi olan Akçakale'de hayat normale dönerken, bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın posterini açarak sevgi gösterisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.