İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakale'de iş yerleri dezenfekte edildi

Akçakale Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi.


Akçakale Belediyesi ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilgili müdürlüklere gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınıp uygulanması talimatını verdi. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde maske, hijyen ve gıda denetimi yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü de salgın ile mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. İstasyon Caddesi'ndeki iş yerlerinde iç ve dış olmak üzere dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.


İşyeri sahipleri çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.