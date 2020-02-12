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Akçakale'de kadınlara özel spor salonu açıldı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Akçakale Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık çalışmaları kapsamında kadınlara ücretsiz spor salonu açtı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık çalışmaları kapsamında kadınlara ücretsiz spor salonu açtı.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kadınlara yönelik başlatılan spor kursuna kadınlar ilgi gösteriyor. Spor aktiviteleri, belediyenin kültür merkezine ait spor salonunda beden eğitimi öğretmeni Fatma Toktan'ın eğitmenliğinde gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve çarşamba günleri akşam saatlerinde kursa kayıtlı 55 kadına, pilates, zumba ve step dersleri veriliyor. Eğitmen Toktan'ın gösterdiği hareketleri yapan kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

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