İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakale'de kamu kurumları dezenfekte edildi

Akçakale Belediyesi, salgın hastalıklarla mücadele için titizlikle yürüttüğü hijyen çalışmaları kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyor.


Korona virüs salgını nedeniyle Akçakale Belediyesi dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi ile birlikte belediyeye bağlı temizlik işleri müdürlüğü, hijyen işlemi yapılan noktalarda tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda ilçe genelinde ibadethane ve eğitim kurumları ile belediyeye ait hizmet noktaları özel kıyafetli personeller tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile salgının yayılımının önüne geçme hedefi ile dezenfekte çalışmalarının kapsamı genişletildi. Ekiplerin sirkülasyonun yoğun olduğu kamu kurum ve kuruluşlarını da dezenfekte etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.