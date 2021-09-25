Akçakale'de kış öncesi kırsalda yol atağı

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsalda stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak kırsal Bilece Mahallesi Bakacak Sokakta, sokak içi ve yeni yol yapım çalışmalarına başladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, beraberindekilerle mahalleye gitti. Çalışmaları yerinde inceleyen Yalçınkaya, vatandaşlarla sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi.

Konuya dair açıklama yapan Yalçınkaya, “Sonbahar ile beraber inşallah burada bütün köylerimizi yaşanabilir, batıdaki köyler seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Kaynak ve imkan oldukça, Büyükşehir Belediyesinin desteğini arkamıza aldıkça buraları toparlayacağız. Yolun köy sakinlerine hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.