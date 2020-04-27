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Akçakale'de kısıtlama sonrası insanlar sokağa koştu

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar doldu taştı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar doldu taştı.


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar dolup taştı. Sınır ilçesinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı. İnsanlar, kısıtlamanın ardından market ve pazarlara giderek evlerinde tükettikleri ihtiyaçlarını yeniden tedarik etmeye çalıştı.

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