Akçakale'de kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan işyerlerine denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçe genelinde hizmet veren fırın, market, kasap ve sipariş usulü çalışan lokanta ve pastaneler denetlendi. Denetimlerde, ürün kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyenik ürün ve ekmek gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler esnafı kurallara uyması yönünde uyardı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Hedefimiz ilçemizde sıfır vakaya ulaşmak. Bu hedefle ekiplerimiz sahada sürekli esnaf ve vatandaşlarımızın kurallara uymaları için denetimler yapıyor. Kısıtlama günlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.