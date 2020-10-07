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Akçakale'de korona virüs denetimlerinde 3 işyerine ceza

Korona virüs denetimlerini sürdüren Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kurallara uymayan 3 işyeri geçici süreliğine kapatıldı.


Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde salgına karşı mücadele kapsamında salgının oluşturduğu riski azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak, mesafe ve maske kuralını kontrol etmek amacıyla işyerleri ve umuma açık yerlerde denetim yapılıyor. Pazar yeri, çay bahçesi, kıraathane, işyerleri ve caddelerde çok sayıda ekiple gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 kıraathaneye cezai işlem uygulandı. Ekipler işyerlerini 1 günlüğüne kapatarak kapılarına mühür vurdu. İlçede korona virüs denetimlerinin yanı sıra kaldırım işgali için de denetim yapan ekipler esnafı işgale karşı uyardı.


Salgınla mücadelede denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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