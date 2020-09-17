Akçakale'de kütüphane kafe açıldı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın seçim vaatleri arasında yer alan kütüphane kafe hizmete açıldı.

Temel ve sosyal belediyecilik anlayışı ile çok projeyi hayat geçirerek ilçeyi farklı bir noktaya taşıyan Akçakale Belediyesi, eğitim de tam destek vermeye devam ediyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçenin eğitimdeki başarısını artırmak amacıyla eğitim hizmetlerine yönelik yatırımlarından birini daha hayata geçirdi. Yalçınkaya'nın talimatları doğrultusunda Akçakale Belediyesi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunulan “Gençlik Merkezi ve Kafe Kütüphane Projesi” ilçede uygulanmaya değer görüldü. Bir seçim vaadi de olan kütüphane kafe hazırlıkların tamamlanmasının ardından Akçakale Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin hizmetine açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kütüphanede içecek ikramı yapılmazken, pandeminin sona ermesinin ardından ikramlar ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi.