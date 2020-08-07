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Akçakale'de maske ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor

Şanlıurfa’nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile birlikte, esnaf ve vatandaşları iş yerlerinde ziyaret ederek "maske ve sosyal mesafe kuralları" konusunda uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile birlikte, esnaf ve vatandaşları iş yerlerinde ziyaret ederek "maske ve sosyal mesafe kuralları" konusunda uyarılarda bulundu.


Ülke genelinde korona virüs salgınını önlemeye yönelik denetimler devam ederken, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki denetimlere ilçe kaymakamı polis, jandarma ve zabıta ekipleri eşlik etti. Akçakale ilçe kaymakamı ve beraberindeki ekipler, esnaf ve vatandaşlara hepimizin sağlığı için sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edelim uyarılarında bulundular. İlçe kaymakamı Hamza özer ve beraberindeki kurum amirleri, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşların ve esnafın kurallara uyması konusunda açıklamada bulunuldular. İlçe kaymakamı Özer, maske ve sosyal mesafe uyarıları sırasında vatandaş ve esnafla sohbet ederek onlarla hasbıhal etti.

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