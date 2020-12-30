Akçakale'de mezarlık yenilendi

Akçakale'de yeni mezarlıkta yürütülen alt yapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi tamamlandı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile büyükşehir belediyesinin koordinesinde yeni mezarlıkta yürütülen alt yapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi. Bu kapsamda su baskınlarının yaşandığı mezarlıkta suyun tahliyesi için drenaj kanalı yapıldı. Çeşme, musalla taşı ve gasilhane yenilenirken geceleri karanlık olan mezarlığa aydınlatma sistemi kuruldu. Çalışmaların son halini denetlemek için mezarlığa giden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, çalışmalara dair yaptığı açıklamada “Yeni mezarlıkta musalla taşları, çeşme, gasilhane ve elektriği ve en büyük problem olan drenaj işini de çözdük. Drenaj burada büyük bir problemdi. Taban suyu yükselmişti bundan dolayı mezarlık su ile doluyordu. Büyükşehir ile el birliği yaparak bu mezarlığın tamamının drenaj işini bitirdik. Taban suyunu başka yere aktardık. Mezarlık bizim son durağımızdır. Bu sebeple buraları çok önemsiyoruz. Mezarlık karanlıktaydı. Aydınlatmasını da bitirdik” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya incelemelerinin ardından mezarlıktan ayrıldı.