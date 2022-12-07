İhlas Haber Ajansı

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Akçakale'de patlama anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir işyerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir işyerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Akçakale ilçesinde 4 gün önce bir apartmanın giriş katında bulunan işyerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı tespit edilen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 4 aralık günü yaşanan patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan hastanede tedavisi biten 3 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin tedavilerine ise devam ettiği öğrenildi. Patlama sonrası evsiz kalan apartman sakinlerine Akçakale Kaymakamlığı sahip çıkarak barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını giderdi.

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