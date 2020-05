Akçakale'de sosyal yardımlar devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen Ramazan Ayı boyunca ilçeye yönelik sosyal alanda yaptıkları çalışmaları değerlendiren Başkan Mehmet Yalçınkaya, gıda kolisi dağıtımından iftar vakti sıcak yemek ikramına kadar her alanda Akçakale halkının yanında olduklarını kaydetti. Korona virüs tedbirleri kapsamında da dezenfeksiyon çalışmalarından hijyeni seti dağıtımına kadar hummalı şekilde çalıştıklarının altını çizen Başkan Yalçınkaya, “ Mübarek Ramazan Ayını geride bıraktık. Bir ay süresince burada yaşanan virüs sıkıntısını hafifletmek üzere hem devletimiz hem de belediyemiz büyük gayret sarf etti. Bunu da çok güzel bir şekilde başardık. Maske dağıtımı, dezenfeksiyon, gıda kolileri, iftarlık yemek dağıtımı, alışveriş kartı dağıtımları ile her türlü alanda sosyal dayanışma içerisinde olduk. Fakir, fukaranın bu ayı rahat geçirmesi için elimizden geleni yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde vefa grupları, kaymakamlıklarımızın ve tüm kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar her kesimin takdirini kazanmıştır. İlimizdeki tüm belediyeler, bizler de dahil olmak üzere çok güzel bir çalışma sergiledik. Vatandaşlarımızın bu hastalık süresince gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bizim bütün gayretimiz, Akçakale'yi yıldız bir ilçe yapmak. Burayı sınırda muhteşem bir ilçe ve büyük yatırımları yapma amacındayız” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Yalçınkaya, değerlendirmelerinin sonunda temel ve sosyal belediyecilik alanında çalışmalara devan edeceklerini ifade etti.