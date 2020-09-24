İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakale'de temizlik atağı

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsalda da temizlik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa’nın Akçakale Belediyesi, özellikle hayvansal atıkları mahalle dışına taşıyarak kötü kokunun önüne geçiyor.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsalda da temizlik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi, özellikle hayvansal atıkları mahalle dışına taşıyarak kötü kokunun önüne geçiyor.


Akçakale Belediyesi “Tertemiz bir Akçakale” hedefi ile merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatı ile adeta temizlik seferberliği başlatılan ilçede temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin olarak çöp toplama, dezenfekte ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Kırsal mahalleleri de ihmal etmeyen ekipler, özellikle hayvansal atıkları toplayarak mahallelerde kötü koku ve sinek oluşmasının önüne geçiyor. Çalışmalar, vatandaşlar tarafından takdir edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.