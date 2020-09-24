Akçakale'de temizlik atağı

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsalda da temizlik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi, özellikle hayvansal atıkları mahalle dışına taşıyarak kötü kokunun önüne geçiyor.

Akçakale Belediyesi “Tertemiz bir Akçakale” hedefi ile merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatı ile adeta temizlik seferberliği başlatılan ilçede temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin olarak çöp toplama, dezenfekte ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Kırsal mahalleleri de ihmal etmeyen ekipler, özellikle hayvansal atıkları toplayarak mahallelerde kötü koku ve sinek oluşmasının önüne geçiyor. Çalışmalar, vatandaşlar tarafından takdir edildi.