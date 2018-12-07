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Akçakale'de terörist kardeşler yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu iki kardeş yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu iki kardeş yakalandı.


Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki teröristin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma, ilçe kırsalında H.H. ile kardeşi R.H.'yi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye'ye geçtiğini savunan 2 şahsın İlçe Jandarma Komutanlığındaki incelemesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi oldukları belirlendi. Sorgulamalarında terör örgütü üyesi olduklarını itiraf eden H.H. ve R.H. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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