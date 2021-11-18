Akçakale'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale ilçesi Sanayi Caddesinde deforme olan kaldırım taşları yenilenirken refüj çalışması da yapıldı. Kent estetiğine uygun olmayan tahrip olan kaldırım ve yürüyüş yollarını yenileyen ekipler ilçelerde sürdürdüğü asfalt atağının yanı sıra kilitli parke ve refüj çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşan kış ayı öncesi ilçelerinde yapılan çalışmaların ardından daha modern bir görünüme kavuşan Akçakale Sanayi Caddesindeki düzenlemeler esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşıladı.