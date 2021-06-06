Akçakale'de üst yapıda yeni dönem

Akçakale Belediyesi tarafından kırsaldaki Seyitveren sokakta başlatılan parke taşı çalışmaları tamamlandı. Kırsalda üst yapı çalışmalarında yeni bir döneme imza atan Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, parke taşı döşeneceğini müjdelemiş ve ilk çalışma Dorumali Mahallesi Seyitveren Sokak'ta başlamıştı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede çalışmaları tamamladı ve sokak parke taşına kavuştu. Çalışmalar mahallenin tamamına yayılacağı belirtildi.

Mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri hizmete kavuştuklarını belirterek “Yazın tozdan kışın çamurdan kurtulduk. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.