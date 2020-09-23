Akçakale'de yapılan hizmetler değerlendirildi

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Ahmet Akay'a, seçim sonrasında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Mehmet Yalçınkaya, Akçakale'nin çehresini değiştirecek projelere imza attıklarını söyledi. Temel ve sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, hibe projeler ile de kalıcı eserleri Akçakale'ye kazandırdıklarının altını çizen Başkan Yalçınkaya, gönül belediyeciliği sloganıyla çıktıları yolda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Milletvekili Ahmet Akay ise Akçakale Belediyesinin, Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın önderliğinde büyük işlere imza attıklarını takip ettiğini ifade etti.

"Akçakale'ye yatırımcıları çekeceğiz"

Başkan Mehmet Yalçınkaya, Akçakale'nin yatırım konusunda cazip hale getirmeyi amaçladıklarını ve bölgeye yatırımcıları çekeceklerini kaydederek “Bu geçen 17-18 ayda güzel işler yaptık. Akçakale yavaş yavaş görmeye başladı. Bunların hepsi bir süreç. Bunların ihale, kaynak süreci, sahaya yansıması var. Bütün bunlar hepsi bir zaman dilimi içerisinde Akçakale'nin hizmetinde olacak. Akçakale'nin yüzde 95 belediyecilik noktasında bütün işlerini hallettik. Önümüzdeki zaman içerisinde İstanbul'dan, yurtdışından buraya yatırımcı gelecek. Burayı yatırım noktasında cazip bir hale getireceğiz. Organize sanayi bölgemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vekilimiz de Ankara'da Sanayi Bakanlığında bu işin takipçisi. Bütün bunları hayata geçirdiğimizde organize sanayi bölgemizle, sınırıyla, sınır kapısı ile burası çok farklı bir yer olacak. Bu gayret içerisinde canla başla çalışıyoruz. Bizim işimiz hizmet üretmek, bizim işimiz buradaki insanımızın batıdaki ilçelerde olan hayat standardını sağlamak. Siyasette bizim tecrübemizde kimse kalmadı. Bu tecrübeyi Akçakale'nin hizmetine sunduk ve vekilimiz ile birlikte canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz. Tarihte inşallah çok güzel bir iz bırakarak bu işleri Akçakale'nin önüne koyacağız. Akçakale, Akçakale insanı buna layıktır. Başta vekilimize, belediye encümenlerimize, buradaki ekibimize ve bize destek veren tüm siyasi arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarının ardından Başkan Yalçınkaya, Milletvekili Akay'a, yaptıkları çalışmalarda kendilerine sundukları desteklerden dolayı plaket takdim etti.