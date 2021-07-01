Akçakale'de yarım asırlık ağaçların bulunduğu alan mesire alanına dönüştürüldü

Akçakale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen ve ilçede ilk olma özelliği taşıyan mesire alanına spor aletleri kuruldu ve oyun grubu çocukların hizmetine açıldı.

Yemyeşil bir Akçakale hedefiyle ilçeye kazandırılan mesire alanı ve Millet Bahçesi'nde vaat edilen hizmetler tek tek hayata geçmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 50 dönüm üzerine kurulu alanın içerisine spor aletleri ile oyun grubu yerleştirildi ve çocuk parkı hazır hale getirildi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da beraberinde Mahalle Muhtarı Salih Aydoğdu ile parkta çocuklarla buluştu. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Yalçınkaya çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocukları hayalleri gerçek oldu

Yalçınkaya, “Urfa'da 50 yaşında ağacı olan bir park yok. Zeynel Abidin başkanımızın gayreti, bizlerin çabasıyla bugün itibariyle tamamlanmış bulunuyoruz. Önümüzdeki zamanda burayı inşallah daha mükemmel bir hale getireceğiz. Buranın genç nüfusu, çocuğu çok. Çocukların oyun alanı, gidecek yeri yoktu. Kendileri için büyük imkan oldu. Çocukların rüyası, hayaliydi. Hayalleri gerçek oldu. Burasını hem çocuklara hem bütün Akçakale'ye hizmet edecek bir alan yaratacağız. Bütün çalışmalarını yaptık. Halkımıza, Akçakale'ye hayırlı olsun” dedi.

Muhtar Aydoğdu da ,“50 dönüm üzerine yapılan bu mesire alanı aynı zamanda Millet Bahçesi Akçakale'miz için çok güzel bir hizmet oldu. Halkımızın ailesi ile birlikte rahatlıkla gelebilmesi için çok güzel bir imkan. Böyle güzel bir hizmeti ilçemize sunan sayın belediye başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.