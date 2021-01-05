Akçakale'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Akçakale Belediyesi 2021 yılı ilk meclis toplantısı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Akçakale'de 2021 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Akçakale Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen yılın ilk toplantısına Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya başkanlık etti. Toplantı yoklamanın ardından Başkan Yalçınkaya'nın açılış konuşması ile başladı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp oylandığı toplantıda komisyon raporları ve birimlerden gelen müzekkereler de istişare edilerek karara bağlandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, Akçakale'yi yıldız ilçe yapma hedefi için gayretlerinin sürdüğüne dikkat çekerek, “Yeni yılın başında meclis üyelerimiz ile beraber Akçakale'nin Türkiye'de yıldız bir ilçe olma yolundaki gayretlerimize devam etme kararı aldık. Bu noktadaki çalışmalarla ilgili projelerimizi de tartıştık. Hedefimiz belli, gayretimizle bunları ortaya koyacağız. İmkanlarımızın hepsini seferber edeceğiz. Akçakale'yi inşallah Türkiye'de sayılı ilçe haline getireceğiz. Ana yollarıyla, TOKİ'siyle, içme sularıyla, doğalgazıyla mükemmel bir şehir oluşturma gayretimiz devam ediyor. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Akçakale'ye de hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.