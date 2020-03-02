Akçakale'de yeşillendirme çalışmaları

Şanlıurfa'ya erken gelen baharı fırsata çeviren Akçakale Belediyesi, ilçe çevresini öğrencilerle yeşillendiriyor.

Akçakale'nin yeşillendirilmesi çalışmaları kapsamında İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Yeşil bir Akçakale” projesini hayata geçiriyor. Ağaçlandırma seferberliği projesinin ilk etabında Akçakale- Şanlıurfa karayolunun Harran yol ayrımına kadar yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç dikilecek alanların kazı işlemlerini tamamladı. Yalçınkaya, belediye personelleri ve öğrenciler ile birlikte ilk ağaçları toprakla buluşturdu. Dikilen ağaçlara can suyu veren Yalçınkaya, hedeflerinin Akçakale - Şanlıurfa kara yolunun 50 kilometrelik bölümünün ağaçlandırılması olduğunu ifade etti. Yalçınkaya, “Mega projemiz olan Akçakale - Şanlıurfa karayolunun 50 kilometrenin ağaçlandırılmasını, Şanlıurfa'nın önüne sunuyoruz. Bu yıl hedeflediğimiz projemizin birinci etabını tamamladık. Manisa'dan ağaçlarımızı temin ettik. Projenin tamamını Allah'ın izniyle en yakın zamanda bitireceğiz. Akçakale'ye, Şanlıurfa'ya, bölge halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulandı.