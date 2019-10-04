Akçakale'de yol çalışmaları incelendi

Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak adına, bulvarlar, köprülü kavşaklar ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa- Akçakale caddesindeki yol genişletme ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da eşlik etti. İncelemenin ardından açıklamada bulunarak tüm ilçe belediyeleri ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, “Eksiklikleri beraber tespit ediyoruz ve birlikte memleketin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında gayret ediyoruz” dedi.

Yol çalışmalarının yanı sıra başka yeşillendirme projeleri üzerinde çalıştıklarının altını çizen Beyazgül, “13 ilçemizde ve kırsal alanlarda çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar hangi bölgede olursa bölge insanlarımız çalışmalarımızın farkına varıyor. Nerede bir eksiklik görüyorsak orada çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ile beraber Akçakale yolu üzerindeki açılan yolu inceledik. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz, eksiklikleri beraber tespit ediyoruz ve birlikte memleketin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında gayret ediyoruz. İncelemede bulunduğumuz yol önemli ve akışı hızlandıracak bir yol. İncelemelerde yeşil alan eksikliklerini tespit ettik ve yeşil alanı çoğaltmak için neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Kısa bir zaman sonra bu yol Eyyübiye halkının hizmetine verilecektir. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Eyyübiye halkı adına Beyazgül'e teşekkür eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da, “1 Nisan itibariyle göreve başladıktan sonra bütün Şanlıurfa halkının özellikle de Eyyübiye halkının kullanmış olduğu Akçakale yolu çok sıkıntılıydı. Vatandaşlarımızın bu konuda bizden çok ciddi talepleri vardı. Taleplerini hem Büyükşehir hem de Eyyübiye ilçe belediyemize ilettiler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül de, tüm Şanlıurfa'nın sorunlarına duyarsız kalmadığı gibi Eyyübiyeli vatandaşlarımızın da taleplerine duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi ekibi de Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile çalışmalara başladı. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu yolumuzu tamamlayacaklar. Eyyübiye halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından Beyazgül ve Kuş, Kale Eteği'nde devam eden çalışmaları incelediler.