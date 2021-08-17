Akçakale'de yol çalışması

Şanlıurfa'da yaşanan trafik yoğunluğunun, yeni yol açma, yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarıyla önüne geçmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale Caddesinde başlattığı asfalt atağını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçe sınırlarında bulunan ve birçok ilçenin geçiş güzergâhında yer alan Akçakale Caddesinin mevcut 33 metre olan yol genişliği Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla 50 metreye çıkarılıyor. Gerekli kamulaştırma işlemlerini tamamlayan ve kamulaştırılan alanların da yola eklenmesiyle yolu daha da genişleten ekipler, deforme olan asfaltı sökerek yolda stabilize malzeme serimi gerçekleştirdi. Öte yandan altyapısı tamamlanan yolun bir bölümünü sıcak asfaltla buluşturan Fen İşleri ekipleri, Cezaevi Kavşağı - Eyyübiye Devlet Hastanesi arasında asfaltlama ve altyapı çalışmalarını ise aralıksız bir şekilde sürdürüyor. A000kçakale Caddesinde yeni kavşak düzenlemeleri, asfaltlama çalışmaları ve yol genişletme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte trafik yükünün rahatlatılması hedefleniyor.