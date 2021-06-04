Akçakale'de yol çalışması sürüyor

Yalçınkaya, çalışmalara desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Dalca, Damlalı, Tepecik kırsal mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik yolda asfalt çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında stabilize yolun ardından asfalt serimi yapılacak. Başkan Mehmet Yalçınkaya da beraberinde Mahalle Muhtarı İsmail Şahin ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yalçınkaya, “Tepecik kırsal mahallemizde grup yolumuzun inşaatına başladık. Toplam 10 kilometrelik yolun önce alt yapı malzemesi serimi ardından da inşallah asfaltlama çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yol anayola bağlanacak. Buradaki köylü kardeşlerimiz gerektiği kadar hizmete kavuşmuş olacaklar. Kendilerine bu yolun hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum” dedi.

Muhtar Şahin ve mahalle sakinlerinden Mahmut Demir de Başkan Yalçınkaya ve Başkan Beyazgül ile ekibine teşekkür etti.