Akçakale'de yollar kışa hazırlanıyor

Akçakale'de kış ayları öncesi yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sathi asfalt çalışması tamamlanan ve hizmete sunulan Yazlıca-Ekinyazı grup yolunda incelemelerde bulundu.

İlçede yol çalışmaları sürdüğünü belirten Yalçınkaya, "Yazlıca eski adı ile Arap Seyfi ve Ekinyazı grup yolundayız. Bu yolun üzerinde çok sayıda köyümüz yerleşim alanımız var. Kışı planlarken bu hususu dikkate alarak yaptık. Malzemeleri de, kamyonlarımızı da bu yola seferber ettik. Büyükşehir Belediyemizin gayreti ile de bu yol bugün hizmete girdi. Çok önemli bir yoldu. Hem anayola paralel kuzey kısımda, hem de güneyde bir yolumuz var. Buradaki ulaşımı büyük oranda rahatlatacak ve buraya ciddi bir faydası olacak bir yol. Bu yolun buradaki vatandaşlarımıza köylülerimize, muhtarlarımıza hayırlı olmasını cenabı haktan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.