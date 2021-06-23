Akçakale'nin en büyük grup yolu asfaltlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Akçakale Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ile ilçenin kırsalı üst yapıda modernleşmeye devam ediyor. Kırsal mahallelerde başlatılan asfaltlama atağı ile Kayalık, Yukarı Deren, Aşağı Deren, Fatmakuyu, Gülveren ve Zorlu kırsal mahallelerinde 12 kilometrelik grup yolu asfalt ile buluştu. Yalçınkaya beraberindekilerle çalışmaları yerinde inceledi ve yolun hizmete açıldığını müjdeledi. Asfaltlama ile ulaşımda büyük bir rahatlama sağlanacağını belirten Yalçınkaya, “Akçakale'nin bu yıl yaptığımız en uzun asfalt çalışmasıdır. Bu çalışma inşallah çok büyük bir rahatlama sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya mahalle sakinleriyle de görüşüp bölgeden ayrıldı.