Akçakale'nin sorunlarını büyükşehir belediyesi çözüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale'nin kangren haline gelen sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla Akçakale ilçesinde yapımına başladığı asansörlü üst geçit çalışmasını tamamladı. Orta refüj düzenlemesi yapılan ana cadde de ağaçlandırma ve çim çalışması yapılacak. Kent merkezi ve 13 ilçede adil bir şekilde hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücüleri ve yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla Akçakale ilçesinde başlattığı üst geçit çalışmasını tamamladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır Yolu, Akçakale Yolu, Sırrın Mahallesi, Akçakale İlçesinde asansörlü üst geçit çalışmasını tamamlayarak vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağladı. Hastane Caddesinde yapılan üst geçidin tamamlanmasıyla birlikte orta refüj düzenlemesi yapan ekipler, cadde de ağaç dikimi ve çim çalışması yapacak.

Öte yandan Akçakale halkı ilçedeki sorunlara el atarak bir bir çözen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.